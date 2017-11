Virgin Tonic : Coincées dans les embouteillages toulousains, elles donnent naissance à leurs bébés !

Il n'y a rien de pire que les embouteillages et ce ne sont pas les habitants des grandes villes qui diront le contraire. Mais la semaine dernière, à Toulouse, les embouteillages ont été le théâtre de deux naissances consécutives. Le premier enfant est né du côté du boulevard Maréchal-Juin : en raison d'un accident, le trafic était saturé. Et évidemment, la future maman n'a pas eu le temps d'atteindre la maternité.Voilà comment elle s'est retrouvée à accoucher de son petit garçon au beau milieu des bouchons. La maman et le bébé vont bien, ils ont tous deux été pris en charge par le Service départemental de secours et le SAMU.

Après le petit Marius, c'est la petite Céléna qui est née dans les bouchons... toujours à Toulouse ! Pris dans les embouteillages, le couple a tout de même appelé les pompiers : «Venez vite ma femme est en train d'accoucher dans la voiture !», s'est exprimé le futur papa (selon la Depêche). Céléna est donc le deuxième bébé né en moins de cinq jours dans les bouchons Toulousains !

Et à Toulouse, il se passe beaucoup de choses : il n'y a pas si longtemps, une femme a confondu une entrée de parking avec une bouche de métro...!