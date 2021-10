Virgin Tonic : Coeur rouge, coeur jaune, coeur bleu... quelle est la signification des émojis ?

Vous êtes du genre à envoyer des émojis de façon automatique, sans vraiment connaître leur signification ? On vous rassure, on est pareil. Mais du coup, le Virgin Tonic a pris le temps de se pencher sur la question : envoyer un coeur violet, qu'est-ce que cela veut dire ? A qui faut-il envoyer des coeurs rouges ? Et les coeurs bleus, quelle est leur signification ? Prenez des notes, on a toutes les infos.

Coeur rouge : il représente l'amour et la passion. le plus souvent, on l'envoie à son partenaire.

Coeur orange : le coeur orange est à envoyer lorsque l'on pense à quelqu'un. Pour envoyer de l'énergie positive, envoyez celui-ci !

Coeur jaune : Il représente le bonheur et l'amitié : envoyez-le à votre famille ou à vos amis !

Coeur vert : le coeur vert représente la jalousie... on peut l'envoyer pour se réconcilier ou alors, pour évoquer la nature .

Coeur bleu : ce coeur est synonyme de loyauté. Envoyez-le à votre meilleur(e) pote !

Coeur violet : ce coeur représente le désir et l’attirance sexuelle.

Coeur blanc : ce coeur est synonyme d'amour platonique. Envoyez le à vos parents !

Coeur brun : il représente un cœur recouvert de chocolat !

Coeur Noir : utilisez-le lorsque vous faites une blague... il représente l'humour noir.

Coeur brisé : pas besoin de vous faire un dessin

Coeur avec un point : lorsqu'une surprise vous fait plaisir, envoyez ce coeur-là !

Vous voilà paré(e) !