Virgin Tonic : Coco le Virus, le site qui explique la pandémie aux enfants

Si vous avez des enfants, alors peut-être avez-vous eu du mal à leur expliquer les évènements qui se sont succédés ces derniers mois : confinement, pandémie, virus, vaccin... clairement, certains termes peuvent sembler barbare. Et justement, il existe un site qui vous permet de mieux expliquer à vos enfants la période actuelle : Coco le Virus !

Le site pour expliquer la crise aux enfants

"CocoVirus.net est une initiative bénévole destinée à combattre l'impact de la Crise du Coronavirus sur l'équilibre des plus jeunes", lit-on ainsi sur la page d'accueil du site. Au programme, "des histoires sous la forme de Bandes Dessinées relatives à des sujets associés à la Crise pour créer des discussions, disponibles en ligne ou en téléchargement et disponibles en français, anglais, allemand, italien, espagnol, arabe, russe et néerlandais". Bref, tout pour mieux expliquer la crise que traverse le monde actuellement.