Virgin Tonic : Clément nous explique l'origine du mot "barbare" !

Ce vendredi 2 avril, Clément a décidé de nous faire des noeuds au cerveau en proposant le grand retour de son enfume ! C'est donc avec la plus grande stupeur qu'on apprend que le terme "barbare" serait issu du grec ancien βάρϐαρος / bárbaros. En effet, selon notre chroniqueur, le terme barbare était utilisé par les anciens Grecs pour désigner les peuples n’appartenant pas à leur civilisation et dont ils ne parvenaient pas à comprendre la langue. Comme le précise wikipédia, Barbare signifiait alors "non grec" : toute personne dont le langage ressemblait, pour les Grecs, à un charabia "bar-bar". Un mot très ancien puisqu'il remonte au 5e siècle AV. J-C. Alors, vous aviez deviné vous ?