Virgin Tonic : Claude perd dans Koh Lanta, des cagnottes s'ouvrent pour le soutenir

ATTENTION, SPOILERS !

Attention ! Si vous n’avez pas vu le dernier épisode de Koh Lanta vendredi soir, gros spoiler en vue ! Mais, si vous avez vu l'émission, alors vous savez que Claude n’a pas gagné : c’est Naoil qui a remporté cette saison 2020 ! Or, les téléspectateurs n'en sont pas restés là : ils ont ouvert des cagnottes pour le soutenir.

Claude perd Koh Lanta, des cagnottes s'ouvrent

Croyez-le ou non, au moins une quinzaine de cagnottes se sont ouvertes sur la plateforme Leetchi ! Dont une qui a permis à Claude de récolter plus de 2.500 euros. Claude a tenu à remercier tout le monde mais souhaite que les gens récupèrent leur argent pour le donner aux associations qui en ont plus besoin en ce moment.