Virgin Tonic : Classement des fromages pour enfant... et vous n'allez pas aimer !

Souvenez-vous des goûters au Kiri quand vous aviez huit ans... si vous aussi, vous avez connu le mythique Kiri, les Petit Louis mais aussi les Babibel, alors ce classement réalisé par Konbini devrait vous plaire... ou pas !

#5. Kiri Goûter

#4. St Morêt

#3. P'tit Louis

#2. Babybel

#1. Kiri

La toile s'insurge

Pour le média, le Kiri arrive donc en tête. Mais en dernière position, on retrouve la Vache qui rit. Et là, la toile s'est enflammée : "Je proteste", peut-on ainsi lire. Il est peut-être temps d'acheter tous les fromages qui ont fait notre enfance et de les classer nous mêmes !