Virgin Tonic : Chicago, Bronx Mowgli... les prénoms les plus WTF des enfants de stars

Il y a des prénoms qui sont plus faciles à porter que d'autres. Mais du côté des stars, on se fiche pas mal d'opter pour un prénom qui soit "passe-partout". Pas plus tard que la semaine dernière, on a d'ailleurs appris que la fille de Kim Kardashian et Kanye West (née la semaine dernière) répondrait au doux nom de Chicago. Oui, c'est aussi le nom de la ville basée dans le Michigan (Etats-Unis). Le plus beau, c'est que le couple Kardashian / West n'est pas le seul à choisir des prénoms WTF pour ses enfants.

Chicago West - La fille de Kim Kardashian et Kanye West

North et Saint - (toujours) Kim Kardashian et Kanye West

Blue Ivy - la fille de Beyoncé et Jay-Z

Bronx Mowgli - le fils d'Ashlee Simpson et Pete Wentz

Scout LaRue - la fille Bruce Willis et Demi Moore

Zuma Nesta Rock - le fils de Gwen Stefani

Hazel et Phinnaeus - Les jumeaux de Julia Roberts

Bear - le fils de Kate Winslet (prénom aussi choisi par Liam Payne pour son fils)

Shiloh - la fille de Brad Pitt et Angelina Jolie

Alors, vous avez trouvé le nom de votre futur enfant ? Si ce n'est pas assez pour vous inspirer, sachez qu'on a aussi les prénoms les plus tendances de 2018.