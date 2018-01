Virgin Tonic : Charmed, le reboot de la série se précise !

Vous vous souvenez de la trilogie du samedi ? Entre Buffy et Charmed, on avait clairement notre dose de surnaturel. Pour rappel, Charmed a fait les beaux jours de la WB (ancienne CW) de 1999 à 2006. Mais la bonne nouvelle, c'est que la chaîne américaine a commandé le pilot du reboot de la série. Traduction, il est temps de revoir vos formules, histoire d'être prêts.

Le média Entertainment Weekly a ainsi dévoilé quelques informations quant à cette version plus moderne de la série : "Ce reboot mordant, drôle et féministe de la série originale se concentre sur trois sœurs dans une cité universitaire qui découvrent qu'elles sont sorcières. Entre vaincre des démons, renverser le patriarcat et maintenir les liens familiaux, une sorcière a toujours du pain sur la planche", peut-on ainsi lire. Et ce n'est pas tout ! Notez aussi que contrairement à la première idée (à savoir, un reboot qui se tiendrait dans les années 70), la chaîne aurait opté pour une série qui s'inscrirait dans notre époque.

Aménagez votre grenier, relisez vos vieux grimoire et investissez dans un chat, c'est un conseil !