Virgin Tonic : Charlie Puth chante en live son nouveau single Attention (video)

Charlie Puth est ce matin dans Virgin Tonic ! La star américaine a rendu visite à toute l'équipe accompagné de son impressionnant garde du corps et a délivré en live une version de son tout nouveau single "Attention". Autant dire que toutes les filles sont pendues à ses lèvres alors qu'il se trouve au piano... A 25 ans, la carrière du jeune américain est déjà impressionnante avec des collaborations avec Selena Gomez et Meghan Trainor au compteur ! Et on comprend pourquoi en le voyant chanter. Revivez le live ci-dessous :

La classe, non ? C'est le tout premier single du deuxième album de Charlie Puth qui sera dans les bacs dans quelques mois. A Virgin Radio, où on le soutient depuis ses débuts en France, on l'attend déjà avec impatience... En attendant, on réécoute le duo de Charlie Puth avec Selena Gomez "We Don't Talk Anymore".