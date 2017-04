Virgin Tonic : Charger votre téléphone la nuit vous coûte 70 euros

Génération smartphones, oui - surtout quand on sait que jouer à Tétris peut vous aider à guérir vos addictions, mais génération smartphones écolo / économe, c'est mieux. Et si vous chargez votre téléphone la nuit, sachez aujourd'hui que vous devriez vous contentez de le faire uniquement le jour. Pourquoi ? Lorsque vous branchez votre portable à une prise afin de recharger sa batterie durant la nuit, vous perdez en moyenne 70 euros par an ! Selon un rapport de L'ADEME (l'Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Énergie), le parc informatique (qui regroupe les ordinateurs portables, tablettes, smartphones, entre autres) représente 14 % des factures d'électricité en moyenne.

Cela représente l'équivalence de deux centrales nucléaires tournant à plein régime à l'année, soit une perte de 2 milliards d'euros par an. Que votre portable affiche 100% de charge, ou même lorsque le chargeur est juste branché à la prise et non au téléphone, l'énergie continue d'être absorbée (ce que les scientifiques nomment "veille cachée"). Et quand on sait que deux heures de charge suffisent à recharger votre batterie, au bout du compte, cela coûte cher à votre porte monnaie et à l'environnement. Alors n'oubliez pas de débrancher votre chargeur avant de vous endormir, vous ferez des économies et du bien à la planète !