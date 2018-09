Virgin Tonic : Chaque matin, il accompagne son fils au bus... dans un déguisement différent !

La rentrée approche et la semaine prochaine, vous emmenerez vos enfnts à l'école. S'ils ont 11 ans (ou plus), il y a de fortes chances pour qu'ils vous demandent de les déposer légèrement plus loin que le portail - parce que vous comprenez, c'est la honte de se faire accompagner par ses parents. Et justement, en parlant de honte, un père de famille a mis la barre haut. On vous emmène donc chez Rain Price, un jeune garçon de 16 ans qui ne voulait plus se faire accompagner par son père... sauf que ce dernier a eu l'idée (de génie) de se déguiser tous les matins - histoire de lui montrer ce qu'est une véritable honte.

LA version fée LA version fée LA version fée LA version fée LA version fée

« Quand il l’a fait le premier jour, j’étais choqué. Tu n’as pas envie de voir ton père dans une robe de mariée te disant au revoir quand tu montes dans le bus… », a raconté l'adolescent au média The Metro. Et on le comprend ! Mais son père ne s'est pas arrêté là. De Ariel la petite sirène à Princesse Leia en passant par une robe de mariée, il a tout fait. Et pour ça, on le respectera à vie !