Virgin Tonic : Chaque jour, cet homme va chercher sa copine à la fac dans une voiture différente !

Ce matin, on vit une émission un peu spéciale dans le Virgin Tonic. Camille Combal et son équipe de joyeux lurons vous font gagner 1000 euros cash, à tous ceux qui gagnent aux épreuves du Trivial Tonic, une version revisitée du célèbre Trivial Pursuit ! Mais on n’oublie pas les vieilles habitudes, comme chaque matin, le Virgin Tonic vous partage des actualités complètement insolites qui égaie votre début de journée ! Après l’histoire de cet homme qui prétend venir de l’an 6491, place à celui du meilleur petit copain de l’année. Sa copine l’avait mis au défi, « viens me chercher tous les jours à la fac au volant d’une voiture différente », et bien il l’a pris au mot et il l’a fait ! Chaque jour après ses cours, la jeune femme a eu le droit à une escorte dans une voiture différente !

Camion, taxi, ferrari et même voiture en forme de hot dog… Cet homme a réussi à innover chaque jour avec différents carrosses pour aller escorter sa belle jusqu’à chez elle ! N’ayant pas les moyens de louer ou acheter une voiture différente par jour, il a emprunté à ses amis ou des inconnus amusés de sa démarche. Rien que pour les beaux yeux de sa chérie, la chanceuse ! Si c’est pas beau l’amour !