Virgin Tonic : Chanceux, ce collégien va faire son stage de troisième à... l'Elysée !

Il y a des élèves plus chanceux que d'autres. On se souvient qu'à l'époque, trouver le fameux stage de troisième était compliqué. Résultat, beaucoup ont fini dans l'entreprise de papa ou maman. Mais ce jeune français de 14 ans, lui, aura le privilège d'effectuer le sien à l'Elysée. Tout a commencé en juin dernier, lorsque l'élève scolarisé dans un collège du Morbihan a vu Emmanuel Macron faire un discours. Là, il a décrété qu'il aimerait obtenir un stage aux côtés du président car son discours lui a plu.

Parce que son enthousiasme a été contagieux, l'adolescent est parvenu à convaincre sa mère. Peu de temps après, ils se lancent dans l'écriture d'une lettre destinée au Chef de L'Etat. Et surprise, il a reçu une réponse positive ! "Un soir, ma mère passe me chercher. Elle sautait littéralement dans la voiture parce qu’elle venait d’ouvrir la lettre qui disait que j’étais accepté en stage! Les passants dans la rue ont dû nous prendre pour des fous, tellement on criait et sautait", explique t-il. "Je suis super-impatient et en même temps un peu stressé". Et on peut le comprendre ! Tout ce que l'on espère, c'est qu'il n'aura pas à surveiller Nemo, le chien du président !