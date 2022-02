Virgin Tonic : Cette vidéo de Michel Delpech a choqué tout le monde !

L'artiste français, Michel Delpech, auteur-compositeur, interprète mais aussi acteur, est mort le samedi 2 janvier 2016 à l'âge de 69 ans dès suites d'une cancer de la gorge. Soit il y a plus de six ans. Figure incontestable du monde de la musique en France, certaines de ses chansons ont marqué les années 1960 et 1970 et font désormais partie du patrimoine de la chanson française, notamment Chez Laurette, Wight Is Wight, Pour un flirt, Que Marianne était jolie, Les Divorcés, Le Chasseur, Quand j'étais chanteur ou encore Le Loir-et-Cher. Un répertoire bien rempli qui continue, des années après sa disparition, de faire danser le grand public.

Moins connu des plus jeunes, Michel Delpech a pourtant été récemment au cœur d'un buzz sur la toile. La raison ? Une vidéo datant de plusieurs années a refait surface sur Twitter il y a quelques jours. Un extrait de deux minutes sur lequel on aperçoit le chanteur iconique en train de chanter sur une scène aux côtés de Big Ali et de Sheryfa Luna. Un trio improbable qui reprend en chœur les plus grands titres de l'artiste et qui a surtout beaucoup amusé les internautes. "Jamais cette vidéo ne me fera plus rire. Jamais. 5 ans. Toujours une pépite" écrit l'un d'eux en légende de la vidéo. "Si même Big Ali et Michel Delpech ont pu faire un feat ensemble, pourquoi la gauche n’arrive pas à s’unir ?", "On vit dans un monde où Big Ali fait les back de Michel Delpech, mais y en a qui disent encore que c’était. mieux avant" ajoutent d'autres petits farceurs qui font de ce moment un lien avec l'actualité.