Virgin Tonic : Cette vache destinée à l'abattoir s'échappe et finit… sur un toboggan !

Oui, vous avez bien compris ! Le 6 novembre dernier, une vache s'est retrouvée coincée sur le toboggan géant d'un parc aquatique brésilien. Comment est-ce arrivé ? Quelqu'un l'a t-il placée là ? La vache faisait-elle partie de l'attraction ? L'équipe du Virgin Tonic a souhaité se pencher sur cette information absolument incroyable… MAIS BIEN VRAIE !

Tout commence à 800 km à l'ouest de Rio de Janeiro. Dans un élevage de bovins, une vache destinée à l'abattoir s'est échappée pour finalement se réfugier dans un parc aquatique baptisé Indaiá Clube et situé tout proche de là. Sa course s'est terminée sur le toboggan géant du lieu, où certaines personnes ont capturé ce moment en vidéo. Pour l'heure, personne ne sait comment l'animal a réussi à se faufiler dans ce lieu. Le propriétaire a aussitôt retiré l'animal et s'est étonné du fait que le toboggan n'a pas cédé sous le poids de la vache. Tout est bien qui finit bien puisque la famille a décidé d'adopter l'animal et l'a appelé « Toboga» qui signifie « toboggan » en portugais.