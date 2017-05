Virgin Tonic : Cette prison propose aux détenus de se faire livrer... des pizzas !

Quoi de mieux qu'une pizza pour remonter le moral ? Alors qu'une jeune étudiante en à mangé 2 fois par jour pendant 1 mois pour prouver que la pizza n'est pas néfaste, une nouvelle ravie déjà les détenus de la prison de Cook County Jail à Chicago. Grâce à un nouveau programme de collaboration entre détenus intitulé "La recette pour le changement", les prisonniers ont appris à confectionner des pizzas avec l’aide du chef d’un restaurant local Bruno Abate. Chaque jour, un prisonnier devient pizzaïolo et confectionne les commandes des autres détenus.

Grâce à ce nouveau programme qui a démarré le 20 avril et qui s'avère connaitre un réel succès auprès des prisonniers, l'objectif d’élargir l’appréciation de ses élèves pour la nourriture et d'augmenter leur estime de soi a été pleinement réalisé. Depuis son lancement dans la prison, les pizzas séduisent un grand nombre de détenus : on note que plus de 200 pizzas ont déjà été vendues et six types de pizzas sont proposées pour un coût allant de 5 à 7 dollars. Note aux lecteurs : Cara Smith, la porte-parole du shérif a tenu a précisé "qu'il ne s’agit pas de chouchouter les détenus" et précise que l’argent des ventes est réutilisé dans le financement du programme.