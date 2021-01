Virgin Tonic : Cette femme lance un appel à son crush sur la devanture d'un bar (PHOTO)

Voilà une histoire qui devrait ravir les plus romantiques d'entre nous ! Ces derniers jours, sur la devanture du bar La Paroisse, dans le 10e arrondissement de Paris, une femme a laissé une pancarte dans le but de retrouver un homme qui l'avait fortement intéressé en septembre dernier. "Je pensais qu'un jour, ce bar réouvrirait, je pensais que je t'y recroiserai" écrit-elle avant de préciser qu'e l'homme "sympa et souriant" célébrait ce soir-là son anniversaire "avec quelques copains". Après quelques mots échangés lors d'une partie de baby-foot, il semblerait que le courant soit passé entre les deux personnes. Seulement voilà, ils n'ont pas eu le temps (ou osé) se donner leurs numéros de téléphone. C'est donc tout naturellement que cette dernière lance une invitation : "si l'envie de prend de boire un verre entre deux vagues, ou au printemps, essaie de contacter La Paroisse via Facebook ou Instagram, ils sauront me transmettre ton message" ! Il ne nous reste donc plus qu'à lui souhaiter bonne chance !