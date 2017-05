Virgin Tonic : Cette étude vous dit comment organiser à la perfection le contenu de votre lave-vaisselle

Pourquoi certains éléments de notre vaisselle restent-ils encore sales après avoir été pourtant lavés ? Des tâches restent parfois et nous font perdre la tête puisque il faut, de nouveau, lancer une nouvelle machine pour en venir à bout. D'après une équipe d'ingénieurs de l'université de Birmingham, ce problème serait dû au mauvais agencement de la vaisselle dans l'appareil. En effet, selon une étude parue dans le Chemical Engineering Journal les méthodes conseillées par les fabricants ne seraient pas les bonnes à adopter. L'eau est propulsée selon un mouvement circulaire tandis que la répartition de la vaisselle suit un modèle rectangulaire. Même si vos ustensiles sont bien mouillés, ils ne seront donc pas lavés de la même façon. Certaines assiettes, bols ou verres seront bien lavés pendant que d'autres auront juste reçu un petit jet d'eau.

Comment organiser son lave-vaisselle ?

S'il ne faut pas laisser trainer la vaisselle au risque de prendre du poids, les ingénieurs donnent des conseils sur les reflexes à adopter pour que votre vaisselle soit bien lavée, en attendant de réfléchir à un nouveau système avec les fabricants. En effet, pour un lavage efficace il faudra placer la vaisselle de manière circulaire, placer la vaisselle la plus sale en haut au centre, mettre la plus fragile en bas et surtout ne pas surcharger votre machine ! En adoptant ces conseils vous devriez pouvoir retrouver votre vaisselle plus propre que d'habitude sans avoir besoin de lancer plusieurs fois le lavage.