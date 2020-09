Virgin Tonic : Cette application météo hyper précise que tout le monde s'arrache !

Vous ne connaissez pas l'application RainToday ? Vous avez probablement raté quelque chose qui pourrait réellement améliorer votre quotidien. En effet, comme le précise l'App store, où il est possible de télécharger ce nouvel outil, "RainToday propose des alertes de pluie en temps réel et d’un radar à haute résolution basé sur les dernières innovations techniques de MeteoGroup, le plus important service météo privé en Europe. A chaque fois que de la pluie est prévue pour la France, RainToday vous prévient à temps". Des propos qui nous mettent l'eau à la bouche et nous donnent envie de l'obtenir dans les plus brefs délais.

Comme le précise Manu Payet dans la matinale du Virgin Tonic, l'application peut vous prévenir quasiment en temps réel de l'arrivée et de l'arrêt de la pluie. Un don de prémonition qui pourrait bien vous valoir l'admiration de vos collègues de boulot et la gratitude de votre conjoint(e). Très bien notée sur l'App store -avec un 4,5 sur 5-, RainToday ne demeure toutefois pas fiable à 100%. Vous vous en douterez bien, même la technologie la plus poussée ne peut pas indiquer à la seconde près le début ou la fin d'un événement météorologique.