Virgin Tonic : Cet objet d'un film iconique s'est vendu plus de 300 000 dollars !

Vous l'aurez compris, c'est bien du long-métrage Seul au monde dont il s'agit ! Dévoilé en 2000, le film iconique réalisé par Robert Zemeckis avec Tom Hanks dans le rôle principale -il a été nommé aux Oscars pour sa prestation dans le film- a récemment fait parler de lui grâce à une vente aux enchères totalement exceptionnelle. En effet, Wilson, le ballon de volley utilisé comme accessoire a été vendu pour la modique somme de 308 000 dollars, soit près de 269.000 euros. Une somme totalement dingue pour l'objet iconique de ce film qui servait au personnage principal à ne pas perdre la raison lorsqu'il est coincé sur une île déserte en plein cœur de l'océan Pacifique.

Selon la maison de vente aux enchères Prop Store, le ballon a été fabriqué pour paraître sale et il a passé beaucoup de temps dans l’eau pendant le tournage. Il affiche un "visage" brun foncé et rouge sur le devant, et "le sommet est déchiré et une série de tiges de tabac sont insérées pour reproduire l'apparence de cheveux". Estimé entre 50 000 et 80 000 dollars, le prix de vente aura finalement largement dépassé l'estimation. Un résultat qui surprend même si cet objet apparaît réellement comme l'un des objets les plus iconiques d'un film au succès mondial ces vingt dernières années. Et vous, ça vous aurez tenté de mettre une telle somme pour le ballon de Seul au monde ? On attend votre réponse !