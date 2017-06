Virgin Tonic : Cet homme est allé pendant 2000 jours consécutifs à Disneyland

Vous aimez Disney ? Vous voudriez carrément y vivre ? Alors cette histoire est pour vous ! Jeudi dernier, Jeff Reitz a célébré cet anniversaire un peu étrange : il fêtait son 2000 ème jour à Disneyland. Si vous êtes des habitués du parc, alors vous savez que le pass annuel est le sésame qui vous permet d'aller à Disneyland en bénéficiant de quelques avantages. Evidemment, Jeff a ce fameux pass et dire qu'il le rentabilise serait un euphémisme !

Day 2000: Going to @DisneylandToday to celebrate 2,000 Consecutive Days of #DisneyTime fun.#Disney366: 5yrs + 173 days of Magical Memories — Jeff Reitz (@Disney366) 22 juin 2017

"Quand je lui ai demandé ce qui lui plaît tant dans ce parc, il a répondu qu'il aime les spectacles et toutes les attractions mais il a surtout dit qu'il aime y écouter de la musique. J'imagine qu'il trouve ça relaxant", a expliqué le porte-parole du parc. En même temps, on ne peut pas le blâmer : entre les attractions, les personnages, les parades et cette impression d'être hors du monde, pas étonnant qu'il aime y passer autant de temps ! On vous rassure, Jeff ne profite pas seul du parc : sa petite-amie l'accompagne souvent mis elle, elle est moins assidue que lui ! Et pour prolonger la magie, on vous propose ce medley a capella qui va vous faire fondre !