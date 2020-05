Virgin Tonic : Cet enfant de 8 ans imite Freddie Mercury à la perfection (VIDEO)

C'est probablement la vidéo la plus mignonne que vous verrez aujourd'hui ! Devenu virale au Royaume-Uni, cet extrait met en avant un petit garçon âgé de huit ans en train de faire une imitation de l'un des rockeurs les plus célèbres au monde : Freddie Mercury. Une bonne manière de s'occuper pendant le confinement pour le petit Harrison Catherall qui est devenu la coqueluche de son quartier de Connah’s Quay au Pays de Galles. Comme vous pouvez le constater sur une vidéo rapportée par Yahoo! Actualités, on y voit le garçon vêtu d'un débardeur blanc, les cheveux en arrière et avec la fameuse moustache. Un déguisement qui n'est pas sans rappeler la tenue du défunt chanteur lors de son concert Live Aid en 1985.

"Tout ce que nous essayons de faire, ma famille et moi, c’est de remonter le moral aux gens et leur donner un peu de bonheur pendant le confinement" a confié le petit imitateur à la presse britannique. Une mission qui semble bien réussie puisque on peut voir sur la vidéo que son voisinage sous le charme. On vous laisse jeter un coup d'oeil à la vidéo !