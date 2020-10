Virgin Tonic : Cet américain fait le buzz sur Tik Tok avec une vidéo de lui sur un skate !

Nathan Apodaca se souviendra longtemps de cette vidéo à première vue très banale ! En effet, le 25 septembre dernier, alors qu'il souhaite se rendre au travail avec son SUV, l'homme constate amèrement que son véhicule est en panne. Bien décidé à trouver une solution, ce dernier prend alors son skate et se filme en train de boire un jus de cranberry (de la célèbre marque OceanSpray) et de chanter en playback sur la chanson Dreams du groupe Fleetwood Mac. Une vidéo qu'il postera ensuite sur Tik Tok et qui va aussitôt créer un buzz sans précédent.

Plus de 45 millions de vues, des milliers de likes et de commentaires, la vidéo a fait le tour de la toile en seulement quelques jours. Si certains ne comprennent pas l'engouement autour du citoyen américain de 37 ans, d'autres apprécient sa "cool attitude" et n'hésitent pas à l'imiter. Ce dernier a d'ailleurs été invité dans de nombreuses émissions outre-Atlantique. Encore mieux, la marque de boisson lui a offert un 4x4 (voir ci-dessous) afin qu'il puisse se rendre au boulot sans problème. Enfin, d’après les chiffres de l’institut Nielsen Soundscan, les écoutes de Dreams en streaming ont bondi de 88,7 % et les ventes de 374 %.