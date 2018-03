Virgin Tonic : Ces trucs un peu crades que l'on fait tous

Parfois, il nous arrive de faire des trucs un peu sales - c'est un peu comme des mauvaises manies. Ce matin dans le Virgin Tonic, on vous a listé quelques petits trucs qu'il nous arrive de faire. Parce que notre but ultime, c'est de vous décomplexer !

Il est 7h46, vous êtes en retard et petit bonus, vous n'avez pas dormi chez vous. Clairement, la question ne se pose pas : vous remettez vos sous-vêtements de la veille en priant pour que la journée passe vite - et que vous puissiez rentrer vous changer.

On ne va pas se mentir : c'est crade, ça fait mal mais c'est quand même kiffant.

Personne n'a rien vu, le sol n'est pas sale, votre gourmandise l'emporte : vous manger le bonbon tombé par terre - et vous n'êtes même pas désolé(e).

On l'a tous fait. Clairement, on a tous fait ça... et on a tous déjà chopé un rhume.

CF point numéro 1 : vous êtes en retard, vous avez préféré dormir dix minutes de plus. Ca se défend : la douche attendra !

Mais ça, c'est le genre de truc que l'on dit pas. A personne. Mais si vous culpabilisez, sachez qu'Harry Styles a fait la même chose.

Alors, vous vous sentez moins seul(e) ?