Virgin Tonic : Ces trucs que tout le monde kiffe... sauf nous !

Ce matin dans le Virgin Tonic, on a parlé de ces trucs que tout le monde aime sauf nous. Alors si vous aussi, il vous arrive de vous sentir comme un outsider au milieu des autres, on vous rassure : vous n'êtes pas seuls. Promis.

La Coriandre

Parce que tout le monde regarde Top Chef, des épices inconnues au bataillon finissent dans toutes les cuisines. Résultat, on ne peut pas être invité quelque part sans avoir de la coriandre à toutes les sauces. Mais, comment on fait quand on aime PAS la coriandre ? On ne peut pas rester aux traditionnels sel et poivre pour assaisonner ?!

Le gingembre

POURQUOI TOUT LE MONDE MET DU GINGEMBRE PARTOUT ? Juste, Pourquoi ?

Les grasses mat'

D'accord, dormir, c'est la vie. Tous les matins en se levant, on pense au moment où l'on va enfin se recoucher. Sauf que contrairement à ceux qui passent leur dimanche à dormir, il y en a certains qui détestent perdre leur journée. Ils courent, vont au marché... ils font tous ces trucs que ceux qui dorment ne peuvent pas faire. Puis, vous savez ce qu'on dit : le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt !

Les concerts

Trop de musique, trop de monde, trop de bruit, les tympans en miettes. Oui, parfois, les concerts peuvent être une torture. Rassurez-vous, si vous n'aimez pas ça, vous n'êtes pas probablement pas seul(e).

Le chocolat

Oui, il existe des gens qui n'aiment pas le chocolat. Oui, ça existe et oui, ils sont normaux.

Game of Thrones

Si vous ne suivez pas Game of Thrones, rassurez-vous, vous n'êtes pas un cas isolé. Il y a des gens qui n'ont pas vu une seule saison, qui n'ont aucune idée de qui est Jon Snow et qui, pour finir, se fichent pas mal de qui finira sur le trône de fer - et ils le vivent très bien.

Et vous, qu'est-ce que vous détestez ?