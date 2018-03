Virgin Tonic : Ces trucs que l'on ne supporte pas en voiture

En 19 mars, on fête la courtoisie au volant ! Traduction, il va vous falloir (pendant 24 heures) etre sympas en voiture. Laisser les autres passer, ne pas griller les priorités, sourire aux piétons qui traversent... bref, il va falloir être aimable et courtois. Et comme dans le Virgin Tonic, on prend ce genre de journée très à coeur, on a listé cinq choses insupportables au volant.

Parce que dans un rond-point, il n'y a rien de pire que les automobilistes qui oublient leur clignotant. Et le plus souvent, on a cette formule extrêmement polie : "ET TON CLIGNONTANT, C'EST EN OPTION, C*NNARD ?" - Vous aussi ? On vous comprend.

La route, c'est comme la nature : c'est bien fait. Voià pourquoi il y a une file de droite, pour que les véhicules lents puissent circuler tranquillement, sans gêner les autres. Alors quand on ne dépasse pas le 70, on reste à droite. Merci, au nom de tous les gens ralentis sur la file de gauche.

Vous avez remarqué comment ceux qui collent avaient tendance à presque vouloir passer au-dessus de votre voiture ? C'est insupportable. On le répète : les distances de sécurité, ce n'est pas pour rien.

On a pas la journée, sérieusement. Et plus on est impatients, plus c'est long.

Sans commentaire.

PARCE QUE TU CROIS QUE KLAXONNER VA DISSOUDRE LE BOUCHON, COMME CA, COMME PAR MAGIE ???

Et n'oubliez pas : aujourd'hui, on sourit et on est sympa. !