Virgin Tonic : Ces trucs qu'on a hâte de faire en été

Mettez les doudounes au placard et ressortez les lunettes de soleil ! Bientôt, le soleil va reprendre ses quartiers et nous serons en été. Mais avant ça, nous allons accueillir le printemps et clairement, il était temps. Si vous en avez marre de la pluie et du froid, dîtes-vous que nous, nous n'avons pas à subir la tempête de neige qui sévit en ce moment à New York. Par contre, pour se motiver, on peut penser à l'été. Ce matin dans le Virgin Tonic, on liste toutes ces choses qu'on a hâte de faire (et dieu sait qu'il y en a).

Et si vous ne savez pas où partir, sachez que vous pouvez dormir dans un hôtel capsule qui dérive sur la mer !