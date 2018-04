Virgin Tonic : Ces objets qui s'entassent chez nous et... qui ne servent à rien

Le saviez-vous ? En moyenne, les français accumulent au moins 31 objets qui ne leur servent à rien mais qui, par contre, prennent de la place. Et comme dans le Virgin Tonic, on aime à croire qu'on est à peu près tous les mêmes, on a listé quelques objets encombrants et... inutiles.

On était motivés, on a voulu se mettre au sport, on a acheté un vélo. Et depuis, il prend la poussière au fond du couloir.

On y balance tout : nos clés, des chewing-gum, des pièces de 1 cents, des stylos qui ne marchent plus, des boutons... Bref, tout ce que l'on ne sait pas où ranger.

Elle pensait bien faire, elle nous l'a offert quand on a emmenagé en disait "ça peut servir". Ca va faire 10 ans et on attend encore l'occasion.

Un truc comme le chien immonde de Joey et Chandler dans Friends... ça prend de la place et on ne sait toujours pas POURQUOI on a fait ça.

Qui a fini en porte-manteau. Forcément.

Et vous, quel est l'objet qui ne sert à rien chez vous ?