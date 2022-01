Virgin Tonic : Ces 3 objets que l'on partage en couple (pas toujours au top de l'hygiène)

Si vous êtes en couple alors peut-être avez-vous déjà franchi quelques étapes : partager le même espace de vie, partager les codes wi-fi, le mot de passe Netflix et même quelques repas... bref, le couple, c'est tout du partage. Or, ce matin dans le Virgin Tonic, on évoque les objets qui, avec le recul, ne se partagent pas. Tout de suite, voici le top 3 :

Les oreillers

La brosse à cheveux/ peigne

La brosse à dents

Partager les oreillers, c'est encore défendable. Les brosses à cheveux et autres peignes peuvent passer de main en main et là encore, on peut le concevoir. Mais, sachez que chez 4% des français, se partager la brosse à dents n'est pas quelque chose d'exceptionnel...

Vous sentiriez-vous capable de partager la vôtre ?