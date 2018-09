Virgin Tonic : Ces objets du quotidien qui auront disparu d'ici dix ans (et c'est flippant)

On n'arrête pas le progrès. Cette semaine par exemple, Apple sortira ses nouveaux iphones - qui débloqueront probablement un niveau supplémentaire dans notre usage de la technologie. Et plus le temps passe; plus des innovations plus folles les unes que les autres prennent le pas : par exemple, certains parents n'ont même pas eu à se déplacer pour acheter leurs fournitures scolaires - le tout, grâce à une appli. Si l'usage des applications vous dépasse parfois, sachez que ce n'est que le début. Pour preuve, Sciences et Vie a rescensé 10 objets qui auront disparu dans dix ans.

Bientôt, vous n'aurez plus une seule télécommande chez vous : tout sera piloté grâce à votre smartphone.

Le paiement sans contact est de plus sollicité, si bien qu'un jour, l'argent liquide aura totalement disparu. D'ailleurs, on vous pose la question : avez-vous ne serait-ce qu'une pièce sur vous depuis que cette invention géniale est arrivée ?

Adieu mot de passe, bonjour reconnaissance faciale. Si vous avez l'iphone X, alors vous avez probablement balancé vos post-it avec tous vous mots de passe !

Empreintes digitales, reconnaissance faciale... ça sonne comme de la science fiction mais c'est les futur !

Comme pour la télé, vous pourrez contrôler vos interrupteurs avec vos smartphones !

Alors, vous flippez ? ou alors, vous avez hâte ?