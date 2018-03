Virgin Tonic : Ces mauvaises manies qu'on a tous

Vous savez ce qu'on dit : chassez le naturel, il revient au galop. Alors quand il s'agit de toutes ces petites choses que l'on a tous (et que l'on voudrait bien éradiquer), on sait déjà que c'est peine perdue. Dans le Virgin Tonic ce matin, à défaut de vous avoir donné de nouveaux titres à écouter à fond, on vous a fait une liste de toutes ces mauvaises manies que l'on a tous. Parce qu'on vous le promet, vous n'êtes pas seuls !

Et là, on a une pensée pour nos mamans qui n'ont jamais rien lâché pour nous obliger à arrêter. Peine perdue, évidemment.

Si Nico est un râleur professionnel, à peu près 90% de la population française pourrait rivaliser avec lui. Mais apparemment, râler est bon pour la santé !

Levez votre main si vous aussi, vous refourguez toujours un dessous de verre à vos potes qui viennent passer la soirée chez vous.

Quand on était ados, nos parents hurlaient ("on est à table, lâche ce téléphone !"). Mais maintenant qu'on est adulte, personne ne nous dit plus rien. Et forcément, on ne s'en sépare jamais. On l'emmènerait même sous la douche si on pouvait.

On a beau courir tous les matins après le bus ou pour attraper le tram, on ne retient pas la leçon. Jamais. Mais bon, seules les stars sont en retard, hein. On va se convaincre comme ça.

Et vous, quelle est votre mauvaise habitude ?