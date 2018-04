Virgin Tonic : Ces manies de nos conjoint(e) qui nous énervent tout le temps

Ce matin dans le Virgin Tonic, on a parlé des mauvaises manies de nos conjoint(e)s. Croyez-le ou non, pour une moyenne de françaises, leur conjoint aurait au moins cinq mauvaises manies. Alors nous, on s'est posé la question : quelles sont les PIRES manies ?

La couette qui disparaît en pleine nuit

Parce que c'est probablement la pire chose qui puisse nous arriver en pleine nuit, se réveiller sans la couette. On ne va pas se mentir, partager une couette, c'est l'un des inconvénients lorsque l'on dort à deux.

Le dentifrice ouvert

Vous aussi vous en avez marre d'arriver dans la salle de bain et de trouver le tube de dentifrice ouvert ? Ca nous rassure.

Les cheveux dans la douche

Que les choses soient claires : d'accord, c'est jamais cool de trouver des cheveux dans le siphon. Mais, ce n'est pas de la faute de votre copine si elle les perd !

Le rouleaude papier toilette (vide)

Parce que non, il ne se change pas tout seul. On aimerait bien, hein. Mais ce n'est pas encore dans les plans de la nouvelle technologie.

Le linge sale qui traîne

Il y a un panier et le plus souvent, ce n'est pas pour la déco.

Et vous, quelle mauvaise manie vous rend dingue ?