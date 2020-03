Virgin Tonic : Ces français qui se mobilisent contre le coronavirus

Depuis des semaines, de nombreux français sont en première ligne face au coronavirus. Mais d'autres, à leur échelle, tentent de faire une différence. Et justement, tous les matins, ils viennent partager leurs projets avec Camille et l'équipe du Virgin Tonic. Si vous voulez les aider, voici tout ce qu'il faut savoir !

Faites des Blouses

On va se pencher sur la question! https://t.co/Vm2ciCfzqzMerci au @VirginTonicOff pour l’info ????????#VirginTonic — Polinka Papipote (@Polinka_MN) March 26, 2020

ASC 47

Si vous voulez apporter votre aide à l'asso d'Emilie, c'est par ici > https://t.co/8fHq1TQB0n — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) March 27, 2020

Dessiner pour les résidents de l'EPHAD où travaille Lindsay

Pour envoyer des lettres ou des dessins aux résidents de l’EPHAD où travaille Lindsay, voici l’adresse ????Résidence Louis Pasteur, Rue Henri Dunant, 62110 HENIN BEAUMONTEt pour proposer des jeux pour occuper les jeunes et enfants en foyer c’est par là ???? lindsay_l7@hotmail.fr — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) March 26, 2020

Que vous ayez envie de coudre ou tout simplement de dessiner, vous savez ce qu'il vous reste à faire ! On est tous ensemble et on peut TOUS faire une différence.