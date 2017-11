Virgin Tonic : Ces français qui mangent leur baguette avant même de rentrer chez eux

En France, on a une certaine addiction pour le pain. Si vous êtes déjà parti à l'étranger, alors vous savez à quel point c'est difficile de trouver LE bon pain. Alors évidemment, quand on rentre sur le territoire et qu'on remet les pieds dans une vraie boulangerie, difficile de s'arrêter. D'ailleurs, selon un sondage on ne peut plus sérieux, une majorité de français serait incapable de conserver sa baguette de pain intacte.

Croyez-le ou non, 52% des français finiraient leur baguette avant même de rentrer chez eux. En même temps, on sait comment ça commence : on mange le quignon et en moins de temps qu'il faut pour le dire, la baguette est engloutie. D'ailleurs, si vous vous reconnaissez et que vous souhaitez y remédier, on vous conseille de manger une pomme avant d'acheter votre baguette. Pourquoi ? Parce qu'une pomme coupe la faim.