Virgin Tonic : Ces français qui comparent leur conjoint(e) à leur ex

Il paraît qu'une rupture, c'est bon pour le moral. Si vous venez vous faire larguer (ou inversement), vous ne serez pas nécessairement d'accord avec ça. Mais vous verrez, vous y viendrez ! Et puis, un jour, vous rencontrerez quelqu'un et vous vous lancerez dans une nouvelle relation. Le truc c'est que parfois, notre ex reste (un peu trop) dans notre tête. Résultat, on a tendance à comparer nos nouveaux conjoint(e)s à l'ancien(ne). Et si vous le faîtes, on vous rassure, vous n'êtes pas seul(e). En fait, sachez qu'une majorité de français à tendance à comparer.

Selon le magazine Biba, près de 51% des français aurait la mauvaise habitude de comparer son/sa nouveau/nouvelle petit(e)-ami(e) à son ex. Que ce soit son caractère, sa façon d'être, ses qualités ou ses défauts, il y a toujours quelque chose à comparer. Alors ne vous sentez pas mal si vous le faîtes : on est tous pareil.