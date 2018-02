Virgin Tonic : Ces deux couples de jumeaux vont se marier... le même jour !

Josh et Jeremy Slayers, deux américains originaires de l'Ohio sont deux frères jumeaux. Jusque là, rien d'anormal. Mais ce qui rend leur histoire si insolite, c'est leur mariage. Les deux jumeaux ont demandé leurs petites-amies respectives en mariage le même jour (et vous vous en doutez, ils ont carrément décidé de se marier à la même date). Mais le plus beau, c'est que les futures mariées, Brittany et Brianna, sont -elles aussi- deux soeurs jumelles.

Josh, Jeremy, Brianna et Brittany

Les deux couples se sont connus à un festival reservé aux jumeaux (oui, oui), à Twinsburg (dans l'Ohio). En ce qui concerne la demande, les deux frères n'ont pas fait les choses à moitié : ils ont fait croire à leurs petites amies qu'ils tournearaient un spot publicitaire pour une maison à vendre. Ils ont ainsi déambulé dans la demeure, jusqu'à ce que le réalisateur crie "action !". Là, Josh et Jeremy ont tous les deux mis un genou à terre, demandant à Brianna et Brittany de les épouser. Evidemment, elles ont dit oui ! Les deux couples se marieront donc le même jour, au même endroit, lors d'une double cérémonie.

Tout ce que l'on espère, c'est que les jumelles ne porteront pas la même robe : vous vous souvenez du drame des six femme qui portaient la même tenue à un mariage ? Personne n'a envie de vivre ça...!