Virgin Tonic : Ces défauts physiques qui rendent en fait irrésistible

Une dent qui chevauche une autre, des cheveux un peu en bataille, un grain de beauté... Il y a des tas d'imperfections physiques qui ont tendance à nous rendre en fait irrésistible. En effet, une étude réalisée par Yougov et Meetic démontre que ces hommes trouvent les femmes plus sexy lorsqu’elles assument leurs défauts. La clé, c'est donc la confiance en soi ! Voici un top de ces imperfections qui vous rendent encore plus attirant(e). Voici aussi à quoi ressemble l'homme idéal...