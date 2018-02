Virgin Tonic : Ces choses (beaucoup) trop mignonnes qui nous mettent par terre

Parce qu'il faut bien commencer la semaine avec enthousiame, le Virgin Tonic vous a préparé un petit quart d'heure mignonnerie. On ne va pas se mentir, on fond tous devant un chiot qui aboie pour la première fois. Et quand on y réfléchit, il n'y a pas que ça qui nous arrache un "aaaaaaawww". Démonstration.

#1. LES BEBES PANDAS

Points bonus pour la balancelle.

#2. LES NIFFLEURS ET AUTRES PORGS

Et ce ne sont pas les fans de Harry Potter et de Star Wars qui diront le contraire.

#3. LE CHAT POTTE

Et clairement, on l'a tous imité (au moins une fois).

#4. LES ENFANTS QUI APPRENENT A MARCHER

On en reparle quand ce sera le votre.

#5. UN CHIEN DANS LA NEIGE

Et ça tombe bien, on sort d'un épisode neigeux !

Si avec tout ça, vous n'êtes pas bonne humeur en ce lundi matin, on ne peut plus rien pour vous...!