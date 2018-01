Virgin Tonic : Ces aliments traîtres qui contiennent bien trop de sucre

Il y a toujours un moment dans nos vie où l'on décide de manger moins de sucre. Et pour ça, le plus souvent, on décide de supprimer les bonbons et les gâteaux en se disant -naïvement- que cela va suffire. Oui mais, non ! La vérité, c'est que de nombreux aliments contiennent beaucoup trop de sucre - et le pire, c'est qu'on ne l'aurait jamais soupçonné. Et comme dans le Virgin Tonic on est du genre à vous rendre service, on a dressé une liste d'aliments auxquels l'on aurait jamais pensé.

Les soupes toutes prêtes

Les céréales du petit déjeuner (uniquement ceux qui sont pauvres en fibres)

Le pain

Le riz trop cuit

Les jus de fruit (oui, oui)

Les pomme de terre

Vous pensiez manger sainement l'hiver en enchainant les soupes ? Le meilleur moyen reste de les faire vous-même - si vous en avez le temps ET la motivation. On retrouve dans la liste des aliments faisant monter la glycémie les pomme de terre ou encore le riz trop cuit (selon diabete-abd). Maintenant que vous le savez, vous n'aurez plus d'excuses pour ne pas faire attention ! Aussi, notez que parmi les aliments les plus pauvres en sucre, on retrouve les légumineuse (comme les lentilles) et les produits laitiers natures. Clairement, vous pouvez oublier les crèmes desserts au chocolat.