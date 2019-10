Insolite : Elle visite un appartement et s'y installe le soir-même incognito !

Il y a quelques jours, une histoire totalement dingue s'est déroulée en Vendée dans le sud-ouest de la France. En effet, Une femme de 45 ans a tenté de s'installer incognito dans un appartement qu'elle avait visité le jour-même à La Roche-sur-Yon. C'est avec la plus grande surprise que la propriétaire a retrouvé la porte avec de nouvelles serrures en revenant faire une autre visite !

Alors que la propriétaire avait refusé de louer son bien à cette dame pour des raisons de garanties insuffisantes, elle ne s'attendait probablement pas à ce que cette dernière aille changer les serrures et commencer à souscrire un abonnement pour l’électricité et l'assurance. La propriétaire appelle aussitôt la police, qui intervient pour expulser la locataire indélicate et son ami serrurier. Elle n'a pas été placée en garde à vue mais devra rembourser les dégâts causés à la porte. Elle devra aussi chercher un autre appartement.