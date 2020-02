Virgin Tonic : Ces 3 artistes francophones qui cartonnent à l'étranger !

Elles sont des stars en France mais leurs ventes d'album ne s'arrêtent pas à l'Hexagone. Bien au contraire. D'ailleurs, le classement des artistes qui ont le plus fonctionné à l'étranger vient de sortir. On mesure leur popularité par rapport aux ventes d’albums, aux concerts et festivals qu’elles donnent à l’étranger. Et visiblement, ce sont trois femmes qui remportent la palme. Des noms qui vous rappèleront forcément quelque chose puisque nous n'avons entendu parler que d'elles ces derniers mois. Toutefois, la première place est assez surprenante. Voici le classement :

ZAZ occupe la première place avec522.253 de ventes pour son album Paris

Aya Nakamura prend la seconde place avec 247.026, soit double album de platine pour Nakamura

Angèle est en troisième positionavec 237.278 ventes pour Brol

À noter que le plus gros vendeur de disques à l'étranger reste David Guetta avec 1,6 million de ventes pour 7. Véritable superstar, le Dj continue de parcourir le monde et de se produire sur les plus grosses scènes de la planète.