Virgin Tonic : Ces 10 chansons rendent heureux, c'est prouvé !

Winter is coming ! Et qui dit hiver, dit déprime, froid, tristesse et on en passe. Pour pallier à la chute de notre moral, pourquoi ne pas écouter de la musique ? C'est en tout cas ce que recommande une étude scientifique hollandaise effectuée par le Dr Jacob Jolij. En effet, ce chercheur en neurosciences à l’université de Groningen a créé une liste de dix titres célèbres qui permettent de rendre heureux. Comme le précise Marie-Claire, "Après avoir étudié le tempo, les gammes et les paroles de chansons anglo-saxonnes de ces 50 dernières années, il a dressé un top 10 de celles qui nous rendent heureux". On vous laisse donc en profiter ! Du côté de Manu Payet des auditeurs du Virgin Tonic, c'est définitivement la première qui a été élue la meilleure, et vous, vous optez pour laquelle ?

Don't Stop Me Now - Queen

Dancing Queen - Abba

Good Vibrations - The Beach Boys

Uptown Girl - Billy Joel

Eye of the Tiger - Survivor

I'm a Believer - The Monkees

Girls Just Want to Have Fun - Cindy Lauper

Living on a Prayer - Bon Jovi

I Will Survive - Gloria Gaynor