Virgin Tonic : Certains français ne se lèvent pas la nuit, vous ne devinerez jamais pourquoi 

Il n'y a rien de pire que d'être réveillé en pleine nuit par une envie pressante. Déjà, notre précieux sommeil réparateur est lésé. Mais le pire, c'est qu'il faut trouver la force de se lever. Alors évidemment, certains préfèrent ne pas quitter la chaleur la leur lit pour mieux essayer de se rendormir. Avoir la flemme de se lever -même pour aller aux toilettes-, on ne sait que trop bien ce que c'est. Par contre, le magazine Cosmopolitan a partagé un chiffre assez insolite :

Croyez-le ou non, 10% des français n'osent pas se lever la nuit pas peur. Oui, vous avez bien lu : même les adultes ont peur de marcher dans leur propre maison en pleine nuit ! Peur du noir, peur de croiser on ne sait quel fantôme ou cambrioleur... allez savoir ! Toujours est-il que si vous faîtes partie de ces personnes qui s'imaginent encore que rester dans leur lit va les protéger de toute menace éventuelle, alors vous n'êtes pas seuls ! Et le pire, c'est que la saison 2 de Stranger Things ne va pas tarder à être diffusée...attendez-vous à dormir avec la lumière allumée !