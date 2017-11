Virgin Tonic : Certaines femmes seraient prêtes à quitter leur conjoint parce que...

Pour qu'un couple fonctionne, il faut que les deux parties fassent des efforts - ça, on l'a assez répété. Pourtant, il y a des choses qui, pour certains, ne passent pas. Dans la liste des motifs de rupture les plus répandus, on retrouve l'infidélité, les disputes à répétition, l'ennui et même le manque de communication. Mais pour 5% des femmes, une rupture pourrait être envisagée dans un cas bien précis.

Croyez-le ou non, les femmes concernées seraient prêtes à quitter leur conjoint si ce dernier refuse de s'épiler les jambes. Il faut noter que de plus en plus d'hommes choisissent de prendre soin d'eux et donc, de passer les portes d'un salon de beauté. Mais pas tous ! Notez aussi que le manque d'hygiène pourrait bien peser dans la balance - du moins, selon une étude réalisée par le groupe SCA et relayée par France Soir. A l'avenir, vous saurez donc quoi faire pour garder votre moitié !