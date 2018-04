Virgin Tonic : Céline Dion malade, elle annule tous ses concerts jusqu'en mai

Coup dur pour Céline Dion. Actuellement en tournée, la chanteuse, atteinte d'autophonie a dû annuler une bonne partie de ses concerts. Le journal de Montréal rapporte ainsi que selon son professeur de chant, Celine Dion entendrait sa propre voix de façon anormalement forte - d'où l'annulation. Le souci, c'est que tout résonne dans ses oreilles.

«Elle ne peut pas entendre le piano et les instruments. Donc chanter devient impossible pour elle, c’est déconcentrant et paniquant puisque chanter est son métier. (…) Elle ne peut plus chanter juste. Les instruments deviennent cacophoniques pour elle», a expliqué sa coach au Journal du Dimanche. Sur son compe facebook, la chanteuse a annoncé qu'une opération chirurgicale serait nécessaire. Que les fans se rassurent, ce n'est "qu'une procédure chirurgicale très peu invasive pour corriger le problème". Il ne nous reste plus qu'à la laisser se remettre, donc.