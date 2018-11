Virgin Tonic : Céline Dion, lance sa collection de vêtements pour enfants ! 

Qui n'a jamais rêvé d'avoir son bambin ultra bien sapé ? On le veut tous, même ceux qui disent le contraire. Céline Dion a peut être la collection qu'il vous faut ! Eh oui, la chanteuse québécoise est pleine de ressource et après avoir dévoilé une image d'elle, menottée au sol, soulevant ainsi plusieurs questions de la part de ses fans, elle annonce à travers une publicité -plutôt bien rodée, il faut dire, sa collaboration avec la marque Nununu. Céline Dion a donc participer à l'élaboration d'une collection unisexe à destination des enfants, nommée Celinununu. Oui bon, on vous accorde que le nom n'est pas accrocheur du tout mais le message, lui, l'est assez.

"J’ai toujours aimé nununu et ce qu’ils représentent. Il est donc naturel de m’associer à eux pour encourager un dialogue sur l’égalité" écrit Celine Dion, via Facebook.