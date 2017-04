Quand on est célibataire depuis un moment, on se met à prier tous les dieux possibles pour enfin, trouver quelqu'un. Sauf que parfois, on perd espoir et on se dit que rien d'autre qu'un filtre d'amour ne pourra nous donner ce que l'on veut. Eh bien, sachez que les chercheurs ne chôment pas ! Selon le magazine Cosmopolitan, la science est en train d'avancer sur ce cas. En fait, les choses avancent tellement bien que le filtre d'amour pourrait devenir une réalité d'ici dix ans - on n'arrête pas le progrès.

Oubliez le filtre d'amour vendu par les frères de Ron dans Harry Potter, tout cela est très sérieux. Les chercheurs expliquent que ce fameux filtre sera à utiliser comme un parfum : vous le vaporiser sur vous et à partir de là, vous laissez la magie opérer. L'odeur aurait pour effet de faire tomber la personne visée amoureuse. Vous restez perplexes ? Oui, nous aussi. Mais bon, il faut vivre avec son temps !