Virgin Tonic : Ce verre transforme vraiment l'eau en vin ! (VIDÉO)

Après avoir découvert si oui ou non un nouveau volet de la saga de OSS 117 verra le jour, on vous parle de vin dans le Virgin Tonic ! En compagnie de Camille, Clément, Ginger, Mélanie et Nico du bureau, on vient apprendre une news intéressante pour les amateurs de vin ! Avez-vous déjà rêvé que l'eau se transforme en vin ? Et bien sachez que c'est désormais possible ! Des chercheurs de l'université de Singapour ont mis au point un verre électronique qui permet de déguster virtuellement n'importe quel boisson !

Équipé d'électrodes, ce verre est capable de stimuler les cellules nerveuses de la langue responsables du goût et trompe le cerveau en lui donnant l'illusion d'un breuvage doux et délicieux alors qu'il ne s'agit en réellement que d'eau ! De leur côté, les chercheurs japonais ont eux, mis au point une fourchette électronique capable de simuler le goût du sel sur vos papilles. Toutes ces avancées pourraient permettre aux intolérants ou à ceux qui doivent suivre un régime alimentaire strict (sans sel, pauvre en sucre...) de goûter à certains plaisirs défendus sans en subir les conséquences !