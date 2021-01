Virgin Tonic: Ce sandwich façon tortilla cartonne sur TikTok (et il est facile à reproduire) !

Si vous suivez activement les tendances qui rythment les réseaux sociaux comme TikTok alors peut-être avez-vous vu passé cette tendance : un sandwich façon tortilla qui, inévitablement, va vous donner envie. Ce matin, on vous en parle dans le Virgin Tonic. Et, petit bonus, on a un petit tuto pour vous aider à le reproduire !

Recette du "Breakfast Tortilla"

"Si vous n'avez jamais entendu parler de ça, ça va changer votre vie", annonce le média Get Surrey. Il vous suffit de prendre une galette à tortilla et d'en garnir les quatre côtés avec les ingrédients qui vous font envie. Replier le tout, chauffez, et vous obtenez le meilleur des sandwichs !