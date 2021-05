Virgin Tonic : Ce que le premier film que vous avez vu au ciné dit de vous

Ah, le cinéma... on ne va pas se mentir, c'est probablement ce qui nous a manqué le plus en cette période plus qu'étrange de confinement. Et justement, en ce 19 mai, les ciné redeviennent essentiels... l'occasion pour Mel de se pencher sur le tout premier film que nous ayons vu au cinéma.

Vous n'êtes pas obligé(e) de le croire mais le premier film que vous êtes allé(e) voir en pleine conscience en dit long sur vous. Ou du moins, sur vos goûts cinématographiques. Alors évidemment, enfants, nos parents choisissaient à notre place - voilà comment nous nous sommes tous retrouvés à pleurer devant Le Roi Lion ou Bambi. Mais en réalité, le premier film choisi en pleine conscience peut orienté nos goûts à l'avenir.

Le premier film en dit long !

C'est le moment de plonger dans vos souvenirs pour mieux retrouver le premier film vu sans les parents !